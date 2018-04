Alphabet e Amazon suspensas de negociação devido a "bug"

A Bolsa de Nova Iorque (NYSE) emitiu um alerta aos operadores bolsistas esta quarta-feira, comunicando que a negociação de quatro cotadas está suspensa durante o resto do dia. São elas a Amazon.com, Alphabet (dona da Google), Booking Holdings (ex-Priceline) e Zion Oil & Gas Equity Warrants.

Segundo a NYSE, quaisquer ordens em aberto sobre estes títulos serão canceladas.

Esta suspensão afecta acções cujo preço unitário supera os 1.000 dólares e que negoceiam no Nasdaq como bolsa principal. A Bookings, Amazon e Alphabet são os três títulos mais caros do S&P 500 e os únicos cujos preços apresentam quatro dígitos.

A questão é meramente técnica, tratando-se apenas de um "bug", pelo que os analistas em geral não se mostraram preocupados, refere a CNBC.

"Não há nada de errado com estas empresas. A NYSE refere-se a um problema de ‘price scale code’, mas isso é jargão financeiro para um ‘bug’ na negociação bolsista", sublinha a CNet.





A Bolsa de Nova Iorque aponta, no seu comunicado, que amanhã fará uma actualização da situação.





Sublinhe-se que estas cotadas continuam a transaccionar nas plataformas de negociação de onde são naturais e noutras plataformas alternativas, como é o caso da ARCA, que é a plataforma electrónica da NYSE.

A Bolsa de Nova Iorque permite desde o passado dia 9 de Abril a negociação de todas as suas cotadas (incluindo as que integram também o Nasdaq) também nas plataformas electrónicas, como a ARCA e a NYSE-American (que é a antiga American Stock Exchange), destaca a CNBC.





As acções podem ainda ser transaccionadas nas plataformas bolsistas geridas pela Nasdaq Inc., como a Cboe Global Markets e IEX Group.



Nos Estados Unidos, refere a Reuters, há 13 bolsas, cerca de 40 plataformas privadas de negociação [conhecidas como ‘dark pools’] e dezenas de plataformas de um único operador [as chamadas ‘single-dealer platforms’, que consistem em software usado por bancos de investimento para negociarem nos mercados de capitais].

"Esta suspensão da negociação na NYSE destaca a complexidade do mercado fragmentado, mas também a sua resiliência, uma vez que as cotadas podem continuar a negociar noutros lados quando uma bolsa apresenta um problema", frisa a Reuters.

A suspensão acontece numa semana atarefada em matéria de apresentação de resultados do outro lado do Atlântico, especialmente no que diz respeito às tecnológicas. Na segunda-feira a Alphabet reportou as contas do seu primeiro trimestre, hoje foi o Twitter e depois do fecho da bolsa será o Facebook, ao passo que amanhã será a vez da Amazon.