Altice dispara mais de 20% após rever em alta estimativa para 2019

A Altice Europe, detentora da Altice Portugal, por sua vez dona da Meo, está a disparar 23,15% para 4,15 euros por ação, estando assim a negociar em máximos de agosto de 2017 na sessão bolsista desta quinta-feira, 1 de agosto.





A impulsionar a prestação da operadora de telecomunicações maioritariamente detida por Patrick Drahi estão os resultados da cotada no segundo trimestre, que permitiram à empresa rever em alta as estimativas sobre os resultados financeiros para o conjunto de 2019.





Depois de a empresa ter regressado aos lucros no primeiro trimestre deste ano, entre abril e junho a Altice Europe obteve receitas de 3,59 mil milhões de euros (mais 3,3% do que no período homólogo, e o dobro do que era antecipado pelos analistas) e lucros de 1,43 mil milhões de euros (mais 9,3% do que em igual período do ano passado).





A cotada elevou ainda as perspetivas para as receitas em 2019, sendo que a empresa liderada por Drahi antecipa agora obter entre 4,1 e 4,2 mil milhões de euros de EBITDA no final do ano, uma revisão em alta face ao anterior intervalo estimado entre 4 e 4,1 mil milhões de euros.





O mercado francês – e também o português - foi decisivo para esta melhoria de resultados e perspetivas, com a Altice a regressar ao crescimento. O reforço das receitas alcançado no segundo trimestre em França, o principal mercado da Altice Europe, foi alcançado apesar de as vendas da Orange, a operadora com maior quota no mercado gaulês, terem estabilizado no mesmo período.





Já a Altice Portugal, liderada por Alexandre Fonseca, revelou ontem ter encerrado o segundo trimestre com receitas de 522 milhões de euros, um aumento de 1,1% comparativamente com o período homólogo.





Também a apoiar a valorização bolsista da Altice Europe está uma análise divulgada esta manhã pelo Goldman Sachs em que o banco americano destaca como positivos os resultados registados em França e salienta a venda de ativos como favorável para o grupo.





"Todas as nossas empresas cresceram – em França, Portugal e Internacional – e este crescimento está a acelerar de trimestre para trimestre", regozijou-se Drahi numa videoconferência com analistas citada pela agência Reuters.





Nesta fase os investidores prestam particular atenção à estratégia de venda de ativos em curso por parte da Altice, onde se inclui a tentativa de venda da rede de fibra detida em Portugal pela Meo, no entanto este processo parece estar parado por falta de interessados, isto apesar de Patrick Drahi assegurar existirem.





A Altice está ainda a tentar vender a respetiva participação na unidade de vídeos de publicidade Teads. Em conjunto, a venda destes dois ativos poderá fazer chegar aos cofres da cotada mais de 4 mil milhões de euros, refere a agência Bloomberg.





A venda de ativos e o regresso a resultados positivos permitem à Altice Europe reforçar a capacidade para pagar a pesada dívida de 30,1 mil milhões de euros.