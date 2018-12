Altri desce mais de 7% para mínimos de Maio após Mayoral sair do capital

As acções da Altri estão em queda acentuada na bolsa, reflectindo a operação de venda efectuada por um dos seus accionistas, que optou por sair do capital.





A espanhola Indumenta Pueri, através da Global Portfolio Investments, vendeu a participação de 3,1% que detinha na Altri , sendo que na operação concluída esta manhã, a dona da cadeia de roupa infantil Mayoral encaixou cerca de 37 milhões de euros

A operação, realizada pelo UBS, foi concretizada através de "accelerated bookbuilding", com a colocação dos títulos a ser feita junto de investidores institucionais.





As 6.255.491 acções foram vendidas a 6 euros cada uma, o que representa um desconto de 7,5% face à cotação de fecho de ontem.





As acções da Altri estão a ajustar para este preço, desvalorizando 7,46% para 6,08 euros, o que representa o valor mais reduzido desde o início de Maio. Apesar deste desempenho negativo, a Altri conserva uma valorização superior a 18% desde o início do ano.





Com esta venda, a dona da Mayoral sai do capital da empresa portuguesa de pasta e papel. Em Junho a Altri comunicou ao mercado que a Indumenta Pueri tinha baixou do patamar dos 5% no capital da papeleira.