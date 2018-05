Altri dispara 13% na valorização mais forte em oito anos

A Altri, Navigator e a Semapa atingiram máximos históricos na sessão de hoje, com as cotadas a serem animadas por movimentos de consolidação no sector, alta do dólar e subida nos preços da pasta.

As cotadas do sector da pasta e do papel registaram mais uma sessão de fortes ganhos na bolsa de Lisboa, tendo tocado novos máximos históricos, animadas por movimentos de consolidação no sector.



A Altri foi a estrela da sessão, valorizou 13,19% para 7,55 euros, o que corresponde à valorização diária mais elevada desde Maio de 2010, altura em que disparou numa reacção ao regresso aos lucros no primeiro trimestre desse ano. As acções fecharam no valor mais elevado de sempre. A cotada também se destacou pela liquidez, que foi a mais forte desde Outubro do ano passado, com cerca de 1 milhão de títulos transaccionados.

A Navigator também alcançou um novo recorde nos 5,40 euros, com os títulos a subirem 2,58% para 5,375 euros. A Semapa – que apresenta as suas contas após o fecho do mercado – ganhou 4,63% para 20,55 euros, a cotação mais alta de sempre.





Esta evolução acontece depois de a imprensa brasileira ter noticiado que a Asia Pacific Resources International (APRIL) fechou um acordo exclusivo com a Lwarcel, tendo feito uma proposta para comprar a sua fábrica de pasta em Lençóis Paulista nos próximos 60 dias.





Numa nota de análise, o BPI recorda que a Lwarcel tem estado à procura de um parceiro para a sua unidade industrial, que permitiria à empresa implementar um projecto de expansão que poderia aumentar a produção em Lençóis Paulista das actuais 250 mil toneladas por ano para 1,5 milhões.