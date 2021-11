Altri e BCP afundam mais de 6% em dia vermelho nas bolsas

5.503,58 pontos na sessão desta sexta-feira, tendo fechado com 15 das 19 cotadas no vermelho.



O sell-off nas bolsas está a ser causado pela decisão d





A queda poderá estar relacionada com o alerta feito sobre o impacto da inflação nas contas: os custos operacionais cresceram 14,3% face aos primeiros nove meses de 2020, registando-se "alguma pressão inflacionista", nomeadamente nos encargos com energia e madeira.



Ainda com perdas expressivas no índice de referência nacional estiveram a Ibersol (-3,4%), a Galp Energia (-2,64%), a Mota-Engil (-1,96%), a Greenvolt (-1,9%), a Sonae (-1,7%), a Navigator (-1,04%) e a Pharol (-1,01%). Ou seja, quase metade do PSI-20 teve perdas superiores a 1%.



Em sentido contrário, apenas quatro cotadas fecharam no verde. A Novabase, a EDP Renováveis e a Semapa valorizaram menos de 0,5%, enquanto a Ramada liderou os ganhos, com uma subida de 5,72% para 6,28 euros por ação.



A banca europeia esteve entre os setores mais penalizados, com uma queda de quase 3%, que penalizou o português BCP. O banco liderado por Miguel Maya caiu 6,23% para 0,1444 euros por ação. Também a Altri afundou 6,84% para 5,38 euros por ação, apesar de os lucros terem disparado 282,1% para 92,8 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano e de os analistas terem elogiado a decisão de o grupo autonomizar a participação na energética Greenvolt A queda poderá estar relacionada com o alerta feito sobre o impacto da inflação nas contas: os custos operacionais cresceram 14,3% face aos primeiros nove meses de 2020, registando-se "alguma pressão inflacionista", nomeadamente nos encargos com energia e madeira.Ainda com perdas expressivas no índice de referência nacional estiveram a Ibersol (-3,4%), a Galp Energia (-2,64%), a Mota-Engil (-1,96%), a Greenvolt (-1,9%), a Sonae (-1,7%), a Navigator (-1,04%) e a Pharol (-1,01%). Ou seja, quase metade do PSI-20 teve perdas superiores a 1%.Em sentido contrário, apenas quatro cotadas fecharam no verde. A Novabase, a EDP Renováveis e a Semapa valorizaram menos de 0,5%, enquanto a Ramada liderou os ganhos, com uma subida de 5,72% para 6,28 euros por ação.

A Altri e o BCP tombaram mais de 6% na bolsa de Lisboa e lideraram as perdas, num dia a vermelho para as ações europeias devido ao agravamento da situação epidemiológica. O PSI-20 recuou 1,37% paraa Áustria de impor medidas de confinamento a nível nacional, a partir de segunda-feira. Além disso, as autoridades austríacas anunciaram que as vacinas passarão a ser obrigatórias a partir de fevereiro de 2022."Embora a Áustria não tenha um grande peso a nível internacional, esta decisão mostra como a situação pandémica na Europa voltou a piorar", sublinhou Henrique Tomé, analista da XTB, lembrando que após o anúncio da Áustria, também o Ministro da Saúde alemão disse que não se pode excluir a possibilidade de a Alemanha adotar também medidas de confinamento nacional."Como os novos casos de Covid-19 estão a aumentar em toda a Europa e ameaçam sobrecarregar o sistema de saúde, a pandemia poderá vir a ser um importante motor nos mercados no final de 2021 e início de 2022", apontou o analista. Por toda a Europa, a sessão foi de perdas, com o Stoxx 600 a ceder 0,25%. O espanhol IBEX e o italiano FTSE MIB acompanharam Lisboa nas quedas superiores a 1%.(Notícia atualizada às 17h10)