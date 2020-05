Anthony Fauci

Por cá, o destaque vai para a Altri e também para a retalhista Sonae, que estão a conhecer quedas de 6,64% e 7,34%, respetivamente, num dia em que entram em ex-dividendo. Ambas as cotadas seguem em mínimos de mais de um mês.



No caso da empresa liderada por Paulo Fernandes começou a descontar o dividendo de 30 cêntimos, que vai ser distribuído pelos acionistas a partir do próximo dia 15 de maio.



Já a dona do Continente começou a extrair o dividendo de 4,63 cêntimos que vai ser pago aos acionistas a partir também da próxima sexta-feira, 15 de maio.



A cair está também a petrolífera Galp, que perde 2,78% para os 9,732 euros por ação, num dia em que os preços do petróleo regressam ao patamar negativo. O Brent interrompeu um ciclo de cinco sessões seguidas a valorizar e perde 1,63% para os 29,49 dólares por barril e o WTI dos Estados Unidos cai 0,93% para os 25,54 dólares.



O BCP cai 2,05% para os 9,06 cêntimos por ação, acompanhando todo o setor da banca na Europa que perde 1,36%. Por esta altura apenas o HSBC negoceia em alta, no "velho continente".



A subir está a EDP - Energias de Portugal, depois da queda volumosa de ontem (também devido ao regime de ex-dividendo). Hoje, a cotada liderada por António Mexia sobe 0,46% para os 3,913 euros por ação.



No dia em que apresenta os resultados relativos ao primeiro trimestre deste ano, a Jerónimo Martins - dona do Pingo Doce - sobe 0,89% para os 15,89 euros por ação.

O índice PSI-20 abriu a sessão desta quarta-feira, dia 13 de maio, a perder 1,20% para os 4.102,26 pontos, acompanhando o sentimento negativo dos congéneres europeus.Apesar de a reabertura das economias ser vista como um ponto a favor para as empresas cotadas em bolsa, o receio de uma segunda vaga de contágio está a falar mais alto nesta sessão. Isto depois de ontem, o epidemiologistater dito no Senado norte-americano que uma reabertura demasiado cedo da economia poderia provocar mortes e sofrimento desnecessário.