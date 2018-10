Altri em máximos de quase dois meses com melhoria de preço-alvo

Está a ser um feriado animado para as acções da Altri que, esta sexta-feira, 5 de Outubro, valorizam pelo segundo dia consecutivo. A empresa co-liderada por Paulo Fernandes (CEO da Cofina, detentora de títulos como o Negócios e o Correio da Manhã) segue nesta altura a somar 3,48% para 8,91 euros, sendo que esta manhã já tocou nos 9,01 euros por acção, a cotação mais elevada desde 10 de Agosto.





A Altri negoceia assim em máximos de praticamente dois meses, o que acontece depois de ontem o BPI CaixaBank ter divulgado um "research" em que elevou o preço-alvo atribuído às acções da papeleira de 7,85 euros para 9,40 euros.