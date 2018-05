Altri paga dividendo a partir de 30 de Maio

As acções da Altri caíram 0,64% para 6,20 euros, depois de terem atingido esta quinta-feira um novo máximo histórico de 6,29 euros.

A Altri vai pagar um dividendo bruto de 30 cêntimos por acção aos seus accionistas a partir do dia 30 de Maio, de acordo com o comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Assim, as acções da empresa vão descontar o dividendo a partir de 28 de Maio, o que significa que os investidores que quiserem receber estes dividendos terão de comprar/deter acções até 25 de Maio.A empresa, co-liderada por Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira, decidiu assim aumentar o dividendo em 20% face de 2016, depois de os lucros, em 2017, terem aumentado 24,8% para 96,1 milhões de euros.