Actium Capital anunciou um reforço no capital da Altri , com a compra de 187.000 ações, representativas de 0,09% do capital e dos direitos de voto da empresa de pasta e papel, passando a deter 12,88% da Altri. O preço médio destas operações de compra foi de 5,895311 euros, pelo que o total despendido ascende a 1,10 milhões de euros.Para além da Actium, da qual Paulo Fernandes é administrador e acionista dominante, além de ser chairman e co-CEO da Altri – a 1 Thing Investments comunicou que adquiriu, entre 14 e 16 de janeiro, 302.622 ações representativas de 0,15% do capital social e dos direitos de voto da Altri.Hoje, o analista do Santander Jaime Escribado renovou a sua avaliação à empresa portuguesa, mas manteve a recomendação inalterada em "Comprar" e o preço-alvo em 7 euros por ação. Este valor confere um potencial de subida de 11,29% face ao fecho de sessão da passada sexta-feira.Atualmente, existem nove casas de investimento a cobrirem a Altri, com um preço-alvo médio de 6,89 euros. Cinco delas recomendam "Comprar" e as restantes quatro aconselham "Manter".