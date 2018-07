Amazon e Facebook ofuscam mergulho do Twitter

O Dow Jones segue a ganhar 0,02% para 25.529,00 pontos e o Standard & Poor’s 500 valoriza 0,01% para 2.842,54 pontos.

Já o índice tecnológico Nasdaq Composite avança 0,31% para se fixar nos 7.453,50 pontos.

O Twitter fechou o segundo trimestre deste ano com receitas acima do esperado e um resultado líquido positivo, que compara com prejuízos de mais de 100 milhões de dólares no período homólogo. No entanto, perdeu utilizadores – pelo facto de ter encerrado milhares de contas falsas – e antecipa que o número vá registar maiores descidas.

Os utilizadores mensais activos diminuíram em um milhão entre Abril e Junho, face ao trimestre precedente, para 335 milhões. Os analistas esperavam um milhão de novos utilizadores.

Com estes resultados, a tecnológica liderada por Jack Dorsey segue a negociar no vermelho, a cair 13,78% para 37,19 dólares, depois de já ter estado a afundar mais de 15%.

Mas a boa performance do Facebook e da Amazon, esta última à boleia dos resultados apresentados ontem depois do fecho e que agradaram ao mercado, está a ajudar a contrabalançar as quedas do Twitter.

A rede social liderada por Mark Zuckerberg segue a somar mais de 1%, depois de ontem ter chegado a mergulhar mais de 20% (à conta das receitas abaixo do esperado no segundo trimestre e do aumento de utilizadores inferior às expectativas).

Já a empresa de comércio electrónico comandada por Jeff Bezzos está a ganhar mais de 4%.