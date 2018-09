Amazon supera um bilião de dólares pela primeira vez

A Amazon superou a marca de um bilião de dólares de valor de mercado, pela primeira vez na sua história. Este patamar foi superado apenas momentaneamente, mas representa uma marca histórica, só conseguida anteriormente pela Apple.

As acções da Amazon subiram um máximo de 1,88% para 2.050,50 dólares, o que corresponde a um valor de mercado superior a bilião de dólares. Foi uma superação momentânea, tendo os títulos aliviado a subida para 1,4%, o que corresponde a um valor de mercado de 995,5 milhões de dólares.



A Amazon atingiu assim um novo máximo histórico e ascende assim a um patamar só alcançado pela Apple, que também atingiu já esta terça-feira, 4 de Setembro, um máximo histórico ao tocar nos 229,19 dólares.



A fabricante do iPhone, que se prepara para apresentar novos modelos na próxima semana, tem actualmente um valor de mercado de 1,1 biliões de dólares. A marca de um bilião de dólares foi atingida pela Apple no início de Agosto.

Howard Silverblatt, citado pela CNN Monney.

A Amazon e a Apple valem agora mais de 8% do total do S&P500, segundo o analista(Notícia actualizada com mais informação)