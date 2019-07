Amazon volta a aproximar-se de 1 bilião de dólares

A Amazon está outra vez a namorar a avaliação de 1 bilião de dólares depois da mais longa sequência de ganhos desde que superou esta fasquia por um curto período, em setembro do ano passado.

Depois de sete dias consecutivos de valorização, o valor de mercado do gigante do comércio eletrónico subiu para 993 mil milhões de dólares até o fecho de quarta-feira, 10 de julho, segundo dados compilados pela Bloomberg. Uma subida inferior a 1% das ações elevaria o valor de mercado da empresa acima da marca de 10 dígitos.

Desde o final de maio, o valor de mercado da Amazon subiu em cerca de 119 mil milhões de dólares. Quase metade deste ganho foi acumulado nos últimos sete dias, o que representa o período mais longo de valorização da Amazon desde 4 de setembro.

A Microsoft é atualmente a única empresa com um valor de mercado acima de 1 bilião de dólares.

A Apple foi por muito tempo a maior empresa do mundo, mas não recuperou todo o valor que perdeu no ano passado devido às incertezas relacionadas a procura do iPhone, o seu produto mais vendido, e com a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. O valor de mercado atual da Apple é de 935 mil milhões de dólares, abaixo do recorde de 1,12 biliões atingido em outubro.