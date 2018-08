Ameaças de Trump a Pequim voltam a penalizar Wall Street

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta quinta-feira, 2 de Agosto, penalizados sobretudo pelas tecnológicas e empresas do sector industrial, duas das indústrias tendencialmente mais sensíveis à guerra comercial.

O índice industrial Dow Jones cai 0,65% para 25.168,78 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq desce 0,52% para 7.666,06 pontos. Já o S&P500 desvaloriza 0,56% para 2.797,69 pontos.

Os mais recentes desenvolvimentos na disputa entre os Estados Unidos e a China ameaçam adensar a tensão, já que a administração Trump poderá aumentar de 10% para 25% as tarifas sobre 200 mil milhões de dólares de bens importados da China.

O representante do Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, explicou que o presidente Trump determinou esta subida porque Pequim se recusou a cumprir as exigências dos Estados Unidos e impôs medidas de retaliação sobre os bens norte-americanos.

Pequim já respondeu à nova ameaça dizendo que a China está pronta para a escalada da guerra comercial.

Como tem acontecido ao longo desta disputa, que se prolonga há vários meses, as acções das empresas mais sensíveis ao comércio são as primeiras a ser atingidas. É o caso da Caterpillar, que desce 1,76% para 136,03 dólares, e da Boeing, que desvaloriza 1,69% para 346,79 dólares.





As fabricantes de chips, cujos maiores clientes incluem empresas chinesas, também negoceiam com sinal vermelho. A Micron cai0,61% para 51,97 dólares, a Nvidia desvaloriza 0,49% para 245,27 dólares e a AMD perde 0,51% para 18,38 dólares.

Pelo contrário, destaca-se do lado dos ganhos a Tesla, com as acções a subirem 9,92% para 330,69 dólares, depois de a fabricante ter revelado ontem que o volume de negócios ascendeu ao valor recorde de 4 mil milhões de dólares no segundo trimestre, quando a estimativa média era de 3,97 mil milhões. Apesar disso, o prejuízo ascendeu a 717,5 milhões de dólares, o mais elevado da sua história.