Analistas estimam Sonae Capital com prejuízos e forte subida do EBITDA  

A Sonae Capital deverá permanecer com prejuízos no primeiro trimestre deste ano, embora com uma melhoria significativa nos indicadores operacionais.

Os analistas do BPI e CaixaBI coincidem na previsão dos resultados líquidos da Sonae Capital: prejuízos de 5 milhões de euros, que comparam com um valor também negativo de igual dimensão no mesmo período de 2017.

Quanto ao EBITDA, os dois bancos de investimento também apontam para uma subida significativa. O CaixaBI estima um aumento de 313% para 1,8 milhões de euros e o BPI aponta para 2 milhões de euros.

No que diz respeito às receitas, o CaixaBI estima um crescimento de 20,8% para 39,4 milhões de euros e o BPI um aumento de 29% para 41 milhões de euros.

"Antecipamos que os resultados do primeiro trimestre continuem pressionados a nível do resultado líquido apesar de prevermos uma melhoria do EBITDA face ao período homólogo, de forma mais visível nos segmentos de Fitness e Energia, beneficiando das aquisições realizadas nestes segmentos durante o ano passado", refere o analista Artur Amaro, do CaixaBI.

O BPI destaca o efeito positivo das aquisições efectuadas nas áreas de engenharia industrial, energia e "fitness", assinalando que o primeiro trimestre é um dos "menos representativos" para empresa, pelo que o foco estará na venda dos activos não estratégicos na área do imobiliário, que acredita acontecerem no curto prazo.

A empresa liderada por Cláudia Azevedo irá anunciar as contas do primeiro trimestre na terça-feira, 22 de Maio, após o fecho da sessão.



Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.