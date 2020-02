Dow Jones ganha 0,61% para 27.245,90 pontos, o S&P 500 avança 0,5% para 3.146,07 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite valoriza 0,78% para 9.033,60 pontos.





A procura por ativos mais seguros continua elevada, depois de a Organização Mundial de Saúde ter dito que a propagação iria continuar. já fez pelo menos 2.763 mortos e 80 mil infetados espalhados por cerca de 30 países. Agora, o maior foco na Europa está em Itália, onde houve um aumento repentino de casos nos últimos dias.A procura por ativos mais seguros continua elevada, depois de a Organização Mundial de Saúde ter dito que a propagação iria continuar. O valor investido em ouro aumentou pelo vigésimo quinto dia para as 2.624,7 toneladas, na sessão desta quarta-feira, 26 de fevereiro, o que representa um máximo histórico quer em termos de ciclo de ganhos, quer em termos de volume total.

Ontem, os três maiores índices registaram o quatro dia consecutivo a cair, tendo tocado em mínimos de dois anos. O Dow Jones desvalorizou 6,58% em duas sessões e é preciso recuar dois anos para verificar um cenário idêntico, quando o índice desvalorizou 4%.Hoje, o líder da Casa Branca, Donald Trump, marcou uma conferência de imprensa às 23 horas de Lisboa para falar sobre o impacto que o coronavírus está a ter na economia em todo o mundo. Até ao momento, Trump tem-se mostrado muito otimista em relação à propagação do vírus e disse mesmo que estava tudo sob controlo.No entanto, o número de mortes fora do território chinês continua a subir. O surto do Covid-19