APB: Bancos vão aplicar lei da Euribor negativa, mas persistem dúvidas

Os bancos vão repercutir integralmente os valores negativos da Euribor nas prestações do crédito à habitação. A garantia é deixada pela Associação Portuguesa de Bancos (APB). Contudo, a entidade liderada por Fernando Faria de Oliveira sublinha que "persistem dúvidas de âmbito fiscal" sobre o tratamento a dar aos juros negativos. Dúvidas que estão a aguardar o esclarecimento das autoridades.O diploma que obriga os bancos a aplicarem taxas de juro negativas nos empréstimos para a compra de casa foi publicada em Diário da República esta quarta-feira, tendo entrado em vigor na quinta-feira. Um dia depois, a associação que representa os bancos nacionais pronuncia-se sobre o tema.

"Os bancos, como não pode deixar de ser, vão aplicar a lei e pôr em prática o que ela estabelece", começa por dizer o comunicado enviado pela APB aos jornalistas. "Tendo em conta as especificidades deste regime, a sua implementação exige adaptações nos sistemas internos dos bancos, nomeadamente, ao nível dos procedimentos informáticos, estando a ser desenvolvidos todos os esforços para assegurar uma rápida implementação dessas adaptações".



O Negócios questionou, esta semana, os cinco maiores bancos nacionais sobre a sua adaptação para a implementação desta legislação, sendo que apenas a CGD respondeu, tendo revelado estar em condições de aplicar as novas regras.





"De salientar que a lei prevê que, em alternativa à dedução imediata dos juros negativos ao capital em dívida, os bancos poderão optar pela constituição de um crédito a favor do cliente, que apenas será efectivamente objecto de compensação quando as taxas de juro apuradas passem a apresentar valores positivos", acrescenta a APB. Ou seja, os clientes "irão ver reflectida, no valor das prestações a pagar, esta nova realidade dos 'juros negativos', em função da opção que venha a ser adoptada por cada banco".



A APB sublinhou ainda "que persistem dúvidas de âmbito fiscal sobre o tratamento a dar aos 'juros negativos', que aguardam clarificação das Autoridades". Recorde-se que, de acordo com o parecer que a APB enviou para o Parlamento em Abril e ao qual o Negócios teve acesso, a associação apontava oito aspectos que considerava "absolutamente imprescindível esclarecer".

regime fiscal desta "atribuição patrimonial" que se pretende dar aos clientes, "rendimento que, dependendo da formulação final deste diploma legal, poderá qualificar como rendimento de capital sujeito a retenção na fonte em sede de IRS", alertava a APB no referido parecer.

Um deles estava precisamente relacionado com os impactos fiscais. Não está definido no diploma agora publicado o(Notícia actualizada às 16:09 com mais informação)