Aphria afunda 30% após "short-seller" defender que empresa de canábis é um "buraco negro"

As declarações estão a ter um forte impacto no mercado, já que as acções da produtora de canábis afundaram um máximo de 29,78% após a abertura da sessão em Wall Street.

Gabriel Grego ficou conhecido depois de construir uma elevada posição curta na retalhista grega Folli Follie. O fundador da Quintessential Capital Management decidiu agora "atacar" uma empresa de um dos sectores da moda em Wall Street, onde também detém uma posição curta ("short-selling").