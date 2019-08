reforçar o papel do Estado na economia com políticas mais intervencionistas. Já o atual presidente, Mauricio Macri, alinhado com o FMI, tinha vindo a implementar medidas pró-mercado e de abertura ao exterior ao mesmo tempo que controlava as contas públicas.





Segundo dados da Refinitiv, as bolsas, obrigações e o peso da Argentina não tinham tido uma sessão tão tumultuosa desde a crise que o país enfrentou em 2001 quando entrou em incumprimento da dívida.O receio dos mercados internacionais é que, caso seja eleito em outubro, Alberto Fernandez suba os gastos públicos dado que o seu foco passa porEm declarações citadas pela Reuters, Fernandez - que tem a ex-presidente Cristina Fernandez, envolta em casos de corrupção, como sua vice - disse que está disponível para colaborar com o Governo atual. "O diálogo está aberto, mas não quero mentir aos argentinos. O que posso fazer? Eu sou apenas um candidato, a minha caneta não assina decretos", afirmou em entrevista ao canal argentino Net TV na segunda-feira.O candidato da oposição criticou o atual presidente por ter apostado em dívida de curto prazo e alertou para o risco de "default", garantindo que não quer que tal aconteça. Alberto Fernandez quer sim renegociar os termos da ajuda financeira (56 mil milhões de dólares) dada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no ano passado, que foi o maior empréstimo da história do Fundo e que implicou mais austeridade.Com o resultado conseguido no domingo, Alberto Fernandez está bem colocado para ganhar as eleições gerais em outubro na primeira ronda. As primárias argentinas têm como objetivo definir quais os partidos que vão disputar as eleições para, posteriormente, escolher qual o candidato de cada partido.