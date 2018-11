Apple afunda 9,5% em dois dias e já vale menos de um bilião de dólares

As acções da Apple estão a registar uma forte queda pelo segundo dia consecutivo, ainda a reflectir números que desencantaram os investidores. Estas quedas afastam a Apple do patamar de um bilião de dólares.

A Apple apresentou os seus resultados do terceiro trimestre na quinta-feira, 1 de Novembro. Os resultados em si foram bem recebidos, mas as perspectivas apresentadas derrubaram as acções da tecnológica. Além das estimativas terem ficado aquém, também se venderam menos iPhones do que o esperado.

Dois factores que provocaram uma queda abrupta das acções da empresa liderada por Tim Cook logo na sexta-feira (-6,63%), um cenário que se prolonga esta segunda-feira, e que foi intensificado pelas notícias sobre o iPhone XR. A Apple está a perder esta segunda-feira mais de 3%, elevando para 9,5% a descida em duas sessões.