Apple deverá devolver mais 100 mil milhões de dólares aos accionistas

Reuters

A Apple deverá entregar pelo menos 100 mil milhões de dólares (82.424 milhões de euros ao câmbio actual) adicionais aos seus accionistas devido ao repatriamento dos seus lucros fora dos EUA, prevêem os analistas ouvidos pelo Financial Times.

Este reforço recorde do retorno aos accionistas, efectuado através de dividendos e recompra de acções, deverá ser anunciado esta terça-feira, aquando da apresentação dos resultados do primeiro trimestre.

Em Fevereiro, a empresa liderada por Tim Cook indicou que planeava eliminar 163 mil milhões de dólares (134,35 mil milhões de euros) em liquidez após repatriar o capital acumulado fora dos EUA.

A decisão de repatriar os lucros do exterior foi tomada na senda da reforma fiscal de Donald Trump, que reduz significativamente as taxas de impostos às empresas, desde que estas repatriem os lucros.

Muitos analistas de Wall Street estimam que a maioria destes lucros seja distribuída pelos accionistas nos próximos anos. Desta forma, em 2020, a maior empresa mundial poderá recompensar os accionistas com um total acumulado de 450 mil milhões de dólares (370,9 mil milhões de dólares) tendo em conta os pagamentos efectuados desde 2012.

Após retomar, em 2012, o pagamento de dividendos e instituir um programa de recompra de acções, a Apple tem adicionado entre 30 mil e 50 mil milhões de dólares ao seu programa de remuneração do capital todos os anos, aproximadamente nesta data.

Os analistas do Morgan Stanley estimam que a Apple poderá anunciar terça-feira um reforço de 150 mil milhões de dólares a distribuir pelos accionistas.

As previsões dos analistas apontam para que a Apple tenha alcançado 61 mil milhões de dólares de receitas no primeiro trimestre.