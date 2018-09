Apple e Amazon catapultam Wall Street

O Dow Jones fechou a somar 0,21% para 26.439,93 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,28% para 2.914,00 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite terminou com um ganho de 0,65% para 8.041,97 pontos.

Os mercados accionistas do outro lado do Atlântico foram sobretudo impulsionados pelo bom desempenho do sector tecnológico, com a Apple e a Amazon a darem gás à tendência.

A empresa da maçã, liderada por Tim Cook, subiu mais de 2% depois de o JPMorgan ter atribuído uma recomendação de "overweight" às acções – justificando a decisão com o facto de a fabricante de iPhones ter transitado mais depressa do que se esperava para um negócio da área dos serviços.

Também a Amazon esteve a impulsionar este movimento positivo de hoje, animada pelo facto de a Stifel ter emitido um preço-alvo para a retalhista online que lhe confere um potencial de subida de 27%.

As restantes FAANG (Facebook, Netflix e Google [detida pela Alphabet]) estiveram também a negociar no verde e a sustentar esta boa performance do sector tecnológico.

Por outro lado, a Fed também deu uma ajuda às subidas de hoje, por via do ânimo dado aos investidores.

A Reserva Federal norte-americana anunciou ontem uma subida dos juros directores, a terceira deste ano, e elevou a perspectiva de crescimento da economia. Já se esperava este aumento da taxa dos fundos federais, mas a revisão em alta das estimativas para o crescimento económico foi uma surpresa – o que ajudou a manter os investidores optimistas.