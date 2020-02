Apple engasga Wall Street após fim-de-semana prolongado

No regresso após o fim-de-semana prolongado Wall Street fechou em queda, com exceção do Nasdaq, que subiu muito ligeiramente. O anúncio da Apple de que não iria alcançar as metas trimestrais de receitas penalizou os mercados.

As bolsas de Nova Iorque encerraram no vermelho esta terça-feira, a primeira sessão da semana após o feriado da véspera nos EUA, com exceção do Nasdaq que terminou a jornada com uma subida muito ligeira. O alerta da Apple na segunda-feira, de que não iria atingir as metas de receitas no trimestre devido ao coronavírus, castigou os principais índices.





O Dow Jones cedeu 0,56%, para os 29.232,19 pontos, tendo durante a sessão tocado os 29.116,81 pontos. Já o S&P 500 recuou 0,29%, terminando o dia nos 3.370,29 pontos.