Apple liga Wall Street à corrente e manda coronavírus para segundo plano

Os três maiores índices de Wall Street acordaram a negociar em alta e aproximaram-se novamente dos máximos históricos, na sessão desta quarta-feira, dia 29 de janeiro, à boleia dos resultados positivos da Apple e de outras grandes cotadas. Para já, os receios quanto ao coronavírus foram afastados pelos investidores.





O Dow Jones soma 0,66% para 28.722,85 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 1,43% para 3.291,39 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite ganha 1,43% para 9.269,62 pontos.





Ontem, já depois do fecho de sessão, a empresa tecnológica liderada por Tim Cook reportou as contas do seu primeiro trimestre fiscal, que terminou a 31 de dezembro, e fez um balanço das suas perspetivas para o período atualmente em curso. As ações abriram a sessão de hoje a subir 2,36%, fixando um novo máximo histórico.





O volume de negócios da Apple teve um aumento homólogo de 9%, no período em análise, para os 91,8 mil milhões de dólares, acima da estimativa de mercado que apontava para receitas de 88,4 mil milhões de dólares. O lucro líquido cresceu 11% para 22,2 mil milhões de dólares, também acima do previsto.





O aumento de venda de iPhones, em contraciclo com o verificado na mesma altura do ano passado, foi um dos principais catalisadores destes números.





Para além da cotada de Cupertino, na Califórnia, existe uma série de outras cotadas que estão no radar dos investidores. A Boeing mais do que duplicou os custos previstos com os problemas do 737 Max, que não voam há quase um ano.



Este facto fez com que a fabricante de aviões registasse prejuízos de 636 milhões de dólares, tornando 2019 o primeiro exercício no vermelho em mais de duas décadas para a fabricante. Ainda assim as suas ações sobem 2,35%, uma vez que o prejuízo foi menor do que o previsto.





Outra das empresas na calha é a General Electric, cujas ações sobem 7,54%, depois do conglomerado industrial ter reportado um lucro trimestral e um "cash flow" que excedeu a estimativa dos analistas.





A temporada de resultados atirou as preocupações sobre o coronavírus para segundo plano, apesar de o presidente da China, Xi Jinping, ter dito que prevenir e conter o novo coronavírus continua a ser uma tarefa complexa.



Os Estados Unidos e o Japão já ordenaram a retirada dos seus cidadãos de uma cidade em quarentena na China, enquanto a British Airways suspendeu os voos, numa altura em que o número de mortes registado ascendeu a 132.