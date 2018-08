Apple salva o dia nas bolsas americanas

Reuters

O adensar da disputa comercial entre Washington e Pequim pressionou a negociação em Wall Street, à semelhança do resto do mundo, mas a valorização das acções da Apple foi suficiente para que as bolsas do outro lado do Atlântico fechassem em terreno positivo - apenas o Dow ficou na linha de água.



O Dow Jones fechou a ceder muito marginalmente, com um recuo de 0,03% para 25.326,49 pontos. Em contrapartida, o Standard & Poor’s 500 avançou 0,49% para 2.827,22 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,24% para 7.802,69 pontos.

A tecnológica liderada por Tim Cook alcançou hoje uma capitalização bolsista de um bilião de dólares, tendo mesmo superado esse marco, sendo a primeira cotada norte-americana com o estatuto de "trillion-dollar baby".



A empresa co-fundada por Steve Jobs e Steve Wozniak encerrou a somar 2,92% para 207,39 dólares, mas durante a sessão chegou a ganhar 3,3% para um máximo histórico de 208,38 dólares, elevando para 9% a sua valorização desde terça-feira – dia em que reportou os resultados do seu terceiro trimestre fiscal, que excederam as expectativas.



Outra cotada em destaque foi a Tesla. A fabricante norte-americana de veículos eléctricos Tesla anunciou ontem, após o fecho de Wall Street, uma perda no segundo trimestre superior ao que o consenso do mercado projectava. Mas as receitas entre Abril e Junho atingiram um recorde, o que fez com que as acções subissem.

Hoje, a empresa liderada por Elon Musk prosseguiu o movimento altista, encerrando a sessão a disparar 16,19% para 349,54 dólares, depois de ter chegado a escalar 16,34%.