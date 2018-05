Apple sobe 3,5% mas não evita perdas em Wall Street

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta quarta-feira, 2 de Maio, apesar dos bons resultados da Apple, que estão a dar fortes ganhos à empresa liderada por Tim Cook.

O índice industrial Dow Jones desce 0,07% para 24.080,49 pontos, enquanto o S&P500 cai 0,16% para 2.650,56 pontos. O tecnológico Nasdaq,pelo contrário, segue em terreno positivo com uma subida ligeira de 0,03% para 7.133,01 pontos.

Os títulos da fabricante do iPhone ganham 3,5% para 175,02 dólares, depois de a empresa ter revelado ontem, após o fecho do mercado, resultados trimestrais que superaram as estimativas dos analistas.

A Apple anunciou que as suas receitas aumentaram 16% nos três meses terminados em Março para 61,1 mil milhões de dólares, um valor superior ao esperado pelos analistas que apontavam para 60,8 mil milhões de dólares.

Já os lucros fixaram-se em 2,73 dólares por acção, também eles acima do esperado pelos especialistas, que antecipavam um resultado líquido de 2,64 dólares por acção. A empresa anunciou ainda que vai aumentar o retorno aos accionistas em 100 mil milhões de dólares.

Apesar do optimismo em torno dos resultados da Apple, os investidores continuam cautelosos devido às pressões inflacionistas, que poderão ter impacto no rumo da política monetária, à subida do dólar e aos riscos em torno da guerra comercial.

Esta quarta-feira a Fed vai anunciar a sua decisão sobre os juros, depois de terminar a sua reunião de dois dias. O banco central dos Estados Unidos deverá manter a taxa directora no seu actual nível – no intervalo entre 1,5% e 1,75% - mas aumentar as expectativas de uma subida do custo do dinheiro em Junho, apoiada no aumento da inflação e na descida do desemprego.

Segundo a Reuters, os traders atribuem uma probabilidade de 94,3% de a Fed subir os juros no próximo mês.

Antes da abertura do mercado foi revelado que o sector privado criou 204 mil postos de trabalho em Abril, o que representa uma descida face aos 241 mil criados em Março. Apesar disso, o número supera as estimativas dos economistas, que apontavam para um total de 200 mil.