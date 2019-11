Arábia Saudita deverá vender 2% da Aramco. Estreia prevista para 11 de dezembro

A venda de uma pequena parcela da empresa mais rentável do mundo está para breve. A estreia em bolsa deverá acontecer no dia 11 de dezembro, de acordo com fontes próximas do processo, citadas pela Reuters.

O Governo saudita deverá vender 2% da Aramco, revelaram três fontes próximas da operação à Reuters. Os investidores veem assim os "desejos" de uma fatia maior gorados.

As mesmas fontes adiantam que a operação terá restrições, que proíbem que o Governo venda mais ações por um período de um ano.

A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) foi lançada este domingo, sem detalhes da operação. A previsão, segundo as mesmas fontes, aponta para que o preço seja definido no dia 5 de dezembro e que as ações se estreiem em bolsa seis dias depois, a 11 de dezembro.

A Saudi Aramco passará então a estar cotada em Riade, praça da Arábia Saudita. E a inibição de vender mais ações faz com que até 2020 a empresa não entre em novos mercados bolsistas.

O valor final da operação vai ser definido durante um "roadshow" com investidores e via "book building" (método no qual são os investidores contactados que determinam um intervalo de preços), anunciou o presidente da companhia, Yasir Al-Rumayyan, numa conferência de imprensa na sede da Aramco este domingo, citado pela Bloomberg.



O responsável deixou a garantia que avançará com a operação, mesmo que a avaliação fique abaixo dos 2 biliões de dólares, uma meta que foi definida pela Arábia Saudita.





O prospeto da operação será publicado a 9 de novembro.



A Aramco produz 10% do petróleo a nível mundial e é a empresa mais lucrativa do mundo. No ano passado obteve lucros de 111 mil milhões de dólares, mais do que a Apple, Alphabet e Exxon Mobil juntas.