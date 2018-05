ARC Ratings sobe perspectiva do "rating" de Portugal para "positiva"

Num comunicado hoje divulgado, a ARC Ratings justifica que a melhoria do 'outlook' também foi feita com base "no perfil de crescimento e níveis de desemprego, na continuação da disponibilidade e capacidade do Governo para ir além das suas próprias metas de consolidação orçamental e na reafirmação renovada, feita no Programa de Estabilidade 2018-2022, da sua priorização da consolidação orçamental e da redução da dívida e na melhoria, embora ainda com fragilidades importantes, do sector bancário".

Na alteração do 'outlook', a ARC também teve em consideração a estabilidade global no impulso político e a continuação da reforma estrutural, ainda que a um ritmo mais lento, e a participação continuada no programa de compra de títulos do Banco Central Europeu.