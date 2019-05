ArcelorMittal desliza para mínimos de 2016 após nova redução de produção

A gigante siderúrgica Arcelormittal anunciou um novo corte de produção na Europa, com o objetivo de ajustar "os níveis de produção europeus para alinhar mais a sua produção com a atual procura do mercado", revelou a empresa em comunicado, citado pelo Cinco Días. "A empresa continua a ser afetada pela débil procura do mercado e pelas elevadas importações na Europa", acrescenta o comunicado.

As ações da ArcelorMittal reagiram em forte queda, tendo chegado a perder mais de 7% para 13,10 euros, o que corresponde ao valor mais baixo desde julho de 2016. Os títulos já aliviaram parte da queda e seguem a ceder 4,13% para 13,54 euros. Tendo este contexto em consideração, a ArcelorMittal decidiu reduzir a produção nas instalações de Dunkerque, em França, e Eisenhüttenstad, na Alemanha. Além disso vai ainda cortar a produção na fábrica de Bremen, também na Alemanha, ainda que neste último caso só vá efetivar o corte no quarto trimestre do ano. "Esta é outra vez uma decisão difícil de tomar, mas dado o nível de debilidade do mercado, sentimos que é o caminho prudente. Esta será uma medida temporal que será revertida quando as condições do mercado melhorarem", salientou o presidente executivo da empresa, Geert van Poelvoorde, citado pelo Cinco Días. A ArcelorMittal está presente em Portugal com uma unidade de construção, no Cartaxo, e os escritórios, em Lisboa.