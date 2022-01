As avaliações do CaixaBank/BPI para 16 cotadas da bolsa nacional

O CaixaBank/BPI atualizou as estimativas para 16 cotadas da bolsa de Lisboa para 2022. O banco de investimento reviu em alta as avaliações para mais de metade das empresas que segue na praça lisboeta, antecipando potenciais de subida que oscilam entre 3,6%, no caso da Nos (preço-alvo de 3,7 euros), e de 100%, no caso da Semapa. Nenhuma cotada apresenta margem de desvalorização face ao “target” dos analistas.

