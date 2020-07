Resultados trimestrais e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Galp divulga os resultados do segundo trimestre ainda antes da abertura do mercado. A petrolífera irá centrar as atenções no arranque da negociação da praça "alfacinha". A empresa registou um resultado líquido ajustado (RCA) negativo de 52 milhões de euros no segundo trimestre do ano, um valor que compara com lucros de 199 milhões de euros no mesmo período do ano passado e um prejuízo de 59 milhões de euros estimado pelos analistas.