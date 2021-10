As palavras de Bailey e 4 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

O governador do Banco de Inglaterra discursa hoje e as suas palavras serão seguidas com atenção pelos mercados. Andrew Bailey defendeu este domingo que os bancos centrais têm de garantir que as expectativas sobre uma inflação elevada não se tornam permanentes, deixando antever uma política mais restritiva em breve. Muitos analistas apostam já que as taxas de juro de referência no Reino Unido irão subir até ao final do ano, provavelmente em dezembro.