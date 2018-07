As três cotadas nacionais com mais apostas na queda em bolsa

CTT têm quase 10% do capital em posições curtas Desde Agosto de 2014 que existem apostas na queda das acções dos CTT. Contudo, foi em Outubro do ano passado que os "hedge-funds" começaram a intensificar este tipo de estratégias com os títulos da dona dos correios, o que coincidiu com a apresentação dos resultados do terceiro trimestre e o corte do dividendo. Desde então, as posições a descoberto têm vindo a aumentar e chegaram, no início deste mês, a atingir um valor recorde de 10,5% do capital da empresa liderada por Francisco Lacerda. De acordo com as últimas comunicações feitas à CMVM, os CTT têm actualmente 9,78% do seu capital em posições curtas.

Posições a descoberto no BCP representam mais de 3% do capital O BCP tem sido, nos últimos anos, um dos alvos preferidos dos fundos que apostam na queda dos títulos. O histórico da CMVM revela que, desde Novembro de 2016, existem posições a descoberto com acções do banco liderado por Nuno Amado. Na altura, estas representavam 0,73% do capital. Estas posições têm sofrido algumas oscilações ao longo dos últimos anos e atingiram um recorde de 4,83%, em Novembro de 2017. Desde então, têm andado entre os 3% e os 4%, revelam os mesmos dados. As publicações mais recentes demonstram que actualmente o banco tem 3,58% do seu capital em posições curtas de quatro fundos.