Bolsas aguardam bancos centrais, petróleo recupera 14% e juros de Itália sobem após corte de rating

Dólar em queda antes da Fed e BCE

O dólar está a negociar em queda face às principais divisas, com a moeda norte-americana a ser pressionada pela reunião do banco central. O índice do dólar desce 0,3% e o euro está a subir 0,4% para 1,0862 dólares. A libra (+0,2% para 1,2456 dólares) e o iene (+0,4% para 106,43 por dólar) também ganham terreno face à divisa norte-americana.

As reuniões de dois dias da Fed voltaram esta semana, com Jerome Powell a anunciar as decisões nesta quarta-feira, um dia antes de se saber o que fará o BCE. Hoje serão conhecidos também os primeiros indicadores trimestrais da atividade económica nos Estados Unidos, com a divulgação do PIB referente ao primeiro trimestre, e que se espera que tenha tido uma queda pela primeira vez em seis anos.