Aston Martin dispara mais de 9% com possível OPA de bilionário da Fórmula 1

As ações da Aston Martin estão a registar uma forte subida na bolsa de Londres esta quinta-feira, 5 de dezembro, depois de o site Autocar ter revelado que o bilionário da Fórmula 1 Lawrence Stroll está a preparar uma OPA sobre a empresa.

Os títulos da fabricante britânica de carros de luxo estão a subir 9,34% para 550 pences, depois de já terem valorizado um máximo de 9,58%.

Segundo o Autocar, que cita uma investigação conjunta com o RaceFans.net, Lawrence Stroll, pai do piloto de Fórmula 1 Lance Stroll e dono da equipa Racing Point, pretende comprar uma posição maioritária na Aston Martin, aproveitando a descida do preço das ações e a situação frágil da fabricante.

A empresa estreou-se em bolsa em outubro do ano passado e o seu maior acionista – o Strategic European Investment Group, parte do grupo italiano Investindustrial - detém atualmente cerca de um terço do capital.

O último ano tem sido, porém, desafiante para a Aston Martin que, desde a estreia em bolsa, já perdeu quase três quartos do seu valor. As ações foram colocadas a 19 libras – avaliando a empresa em cerca de 4,3 mil milhões de libras – e estão agora pouco acima das 5 libras.

Este ano, a fabricante já emitiu um ‘profit warning’ depois de ter cortado substancialmente as suas estimativas de vendas. Nos primeiros seis meses do ano, reportou perdas de quase 80 milhões de libras.

Segundo o Autocar, o bilionário canadiano que estará interessado em assumir o controlo da Aston Martin tem uma fortuna de aproximadamente 2 mil milhões de libras (cerca de 2,36 mil milhões de euros), que construiu investindo e desenvolvendo marcas como a Pierre Cardin, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Asprey e Garrard.

Lawrence Stroll também é conhecido pela sua coleção de carros, que inclui o que muitos consideram os Ferraris mais valiosos do mundo.