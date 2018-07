Aumento do emprego nos EUA trava perdas em Wall Street

As bolsas norte-americanas abriram em ligeira alta, invertendo da queda na negociação antes da abertura regular, animadas pelo forte crescimento do emprego nos EUA e pelo facto de os aumentos salariais regulares apontarem para uma moderação das pressões inflacionistas. No entanto, o Dow Jones ainda se mantém em terreno negativo.

O Dow Jones segue a ceder 0,08% para 24.337,28 pontosa, ao passo que o Standard & Poor’s 500 soma 0,01% para 2.737,05 pontos.

Por seu lado, o índice tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,08%, a valer 7.592,13 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estão a ser sobretudo sustentadas pelo crescimento acima do esperado do emprego em Junho nos EUA, o que contrabalança com o aumento da taxa de desemprego de 3,8% para 4%.

Além disso, os aumentos salariais regulares apontam para uma moderação das pressões inflacionistas.

As tensões comerciais, no dia em que entraram em vigor as tarifas comerciais dos EUA sobre produtos chineses, continuam a pesar fortemente no sentimento dos investidores.





Nas actas da reunião de 12 e 13 de Junho da Fed, divulgadas ontem, a autoridade monetária dos EUA alerta para os "riscos associados à política comercial" da maior economia mundial.