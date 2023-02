Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A combinação de fatores cíclicos e estruturais está a colocar maior pressão nos salários, no sentido de acompanharem a subida dos preços. É esta uma das conclusões de uma nota de "research" do Goldman Sachs a que o Negócios teve acesso.



De acordo com o documento, o mercado laboral está apertado, com um indicador denominado "jobs-workers gap" - lacuna entre empregos e trabalhadores, que se calcula atravé...