Ausência de subida de juros este ano acalma Wall Street

O Dow Jones fechou a ceder 0,55%, para 25.744,72 pontos, e o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,29% para 2.824,23 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite conseguiu terminar em terreno positivo, a somar 0,07%, para 7.728,97 pontos.

O banco central norte-americano manteve, sem grandes surpresas, a taxa dos fundos federais no intervalo entre 2,25% e 2,5%.

Além disso, sinalizou que não haverá subidas este ano, podendo haver um aumento só em 2020. Isto muito à conta da desaceleração da economia dos EUA e a nível global.

Assim que a decisão foi anunciada, as bolsas norte-americanas começaram a reduzir as perdas e o índice tecnológico Nasdaq entrou mesmo em terreno positivo.

O Dow e o S&P 500 não conseguiram ficar no verde, mas a redução de perdas foi evidente. A pressionar estes índices estiveram novas declarações do presidente norte-americano relativamente às conversações comerciais com Pequim.

Donald Trump disse que as tarifas aduaneiras adicionais sobre produtos oriundos da China irão manter-se até que Pequim mostre estar a cumprir um acordo comercial que ainda nem está selado.

Do lado positivo, destaque para as cotadas da energia, num dia em que a queda dos inventários semanais de crude nos EUA catapultou as cotações do petróleo nos mercados internacionais – com o Brent e o WTI a atingirem níveis de Novembro, acima dos 60 dólares e a caminho dos 70 dólares, respetivamente.