Avaliação bancária das casas atinge novo máximo histórico

O valor médio a que os bancos avaliam as casas, no âmbito no crédito à habitação, aumentou sete euros em junho, atingindo um novo máximo. Este indicador está a subir desde março de 2017.



A avaliação bancária atingiu os 1.272 euros por metro quadrado, no mês passado, o que representa uma subida de sete euros face ao valor alcançado em maio, segundo os dados disponibilizados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Segundo a mesma fonte trata-se de uma subida de de 0,6% relativamente a maio e de 7,8% face ao mesmo mês do ano anterior.