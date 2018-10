Avaliação bancária renova máximos de mais de dez anos

A avaliação considerada pelos bancos para a concessão de crédito à habitação atingiu os 1.205 euros por metro quadrado, em Setembro, revelou o INE. Trata-se do valor mais elevado desde o primeiro trimestre de 2008, quando atingiu os 1.220 euros por metro quadrado. Há 18 meses consecutivos que este indicador está em alta.

"O valor médio de avaliação bancária foi 1.205 euros em Setembro, superior em nove euros ao observado no mês precedente. Este valor representa um aumento de 0,8% relativamente a Agosto e de 6,2% face ao mesmo mês do ano anterior", refere o INE.





Por tipologia de habitação, nos apartamentos, o valor médio de avaliação aumentou 12 euros para 1.264 euros por metro quadrado. Já nas moradias, o valor médio de avaliação subiu nove euros para 1.111 euros por metro quadrado. Mas, face ao período homólogo, os avanços foram de 6% e 5,7%, respectivamente.





Por regiões, a maior subida registou-se no Alentejo, onde a avaliação bancária aumentou 1,5%, sendo que a única descida ocorreu na Região Autónoma da Madeira, onde este indicador recuou 0,4%. "A taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se no Algarve (9,7%) e a menor no Alentejo (4,3%)", sublinha o INE.