Avaliação bancária sobe pelo décimo quarto mês

A avaliação bancária média, em Portugal, atingiu os 1.176 euros por metro quadrado, em Maio, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Trata-se do décimo quarto mês de subida desta avaliação que atinge, assim, o valor mais elevado desde que estes dados começaram a ser recolhidos em Janeiro de 2011.





"Em Maio, o valor médio de avaliação bancária, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, subiu para 1.176 euros por metro quadrado", refere o comunicado do INE. Este valor representa um aumento de 0,4% face ao mês anterior e de 5,9% face ao período homólogo.





Quanto à tipologia, no que diz respeito aos apartamentos registou-se um aumento de oito euros para 1.232 euros por metro quadrado, enquanto nas moradias, o valor médio da avaliação se manteve nos 1.074 euros por metro quadrado. Já em relação ao mesmo mês do ano anterior, a avaliação dos apartamentos aumentou 6,1% e a das moradias 4,4%.





Numa análise por regiões, e considerando a globalidade das habitações, os maiores aumentos em cadeia ocorreram no Algarve (1,4%) e no Alentejo (0,8%). Pelo contrário, a única descida ocorreu na Região Autónoma dos Açores (-1,7%). Quanto às variações homólogas, a maior subida ocorreu no Norte (7,4%) e a menor no Alentejo (2,3%).





"De acordo com o Índice do valor médio de avaliação bancária, em Maio, o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa e a Região Autónoma da Madeira apresentaram valores de avaliação superiores à média nacional (26%, 21% e 10% acima ao registado para o País, respectivamente)", adianta o INE. Já a região do Alto Alentejo foi aquela que apresentou o valor mais baixo em relação à média nacional (-31%).