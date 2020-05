O INE aponta, ainda assim, que "o número de avaliações subjacentes aos resultados apresentados diminuiu 12% face a março e 2% face ao mês homólogo". Ao todo, foram analisadas cerca de 22 mil avaliações bancárias relativas a abril.



Os 1.111 euros registados em abril de 2020 representam uma subida de 0,1% face a março do mesmo ano e um aumento de 9,5% em relação a abril do mesmo ano.



Este movimento de subida verificou-se quer nos apartamentos, quer nas moradias. No primeiro caso, o valor mediano da avaliação bancária aumentou de 1.209 euros para 1.210 euros por metro quadrado. Já nas moradias, a avaliação que a banca faz às casas subiu de 923 para 939 euros por metro quadrado.



Lisboa ultrapassa Algarve



Pelo primeira vez desde o início desta série estatística, que remonta a 2011, os valores registados na Área Metropolitana de Lisboa ultrapassaram os do Algarve, depois de, em março, as duas regiões já terem registado os mesmos números.



Em abril, a avaliação bancária às casas em Lisboa manteve-se inalterada nos 1.483 euros por metro quadrado, enquanto, no Algarve, a avaliação caiu de 1.483 para 1.482 euros por metro quadrado.



Entre março e abril, a subida mais expressiva registou-se nos Açores, onde a avaliação aumentou de 908 euros para 937 euros por metro quadrado, seguindo-se o Centro, com uma subida de 818 euros para 831 euros por metro quadrado.



Notícia atualizada pela última vez às 11h27 com mais informação.



Após uma redução registada no mês de março, o valor mediano a que os bancos avaliam as casas no âmbito do crédito à habitação voltou a subir e fixou-se em 1.111 euros por metro quadrado em abril de 2020, regressando, assim, a um valor recorde. Os dados foram publicados esta quinta-feira, 28 de maio, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que ressalva que o número de avaliações bancárias reportado caiu ligeiramente em abril, devido à situação de pandemia atualmente vivida.Em março, mês em que foi decretado o estado de emergência em Portugal, a avaliação bancária tinha caído pela primeira vez num período de quatro anos, para 1.110 euros, um movimento que o INE justificou com o impacto da pandemia do coronavírus. Contudo, no mês seguinte, voltou a verificar-se uma subida e o valor mediano da avaliação bancária regressou aos 1.111 euros, um valor que já tinha sido alcançado em fevereiro deste ano e que representa o mais elevado desde que há registo estatístico.