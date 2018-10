Banca ajuda Wall Street a regressar aos ganhos depois de vários dias acidentados

As bolsas norte-americanas abriram em alta, com o S&P 500 a recuperar de seis sessões em queda. A animar o sentimento dos investidores estão os resultados da banca, com o JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo a negociarem com bons ganhos.