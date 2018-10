Banca e energia penalizam Wall Street. Só o Nasdaq escapou às perdas

As bolsas dos Estados Unidos encerraram a sessão sem uma tendência definida, com a energia e a banca a penalizar, e as tecnológicas a suportarem o Nasdaq.

Reuters

As bolsas dos Estados Unidos encerraram sem uma tendência definida esta segunda-feira, 22 de Outubro, com a energia e a banca a penalizar. Só as tecnológicas registaram ganhos sólidos, impulsionando o Nasdaq, que escapou às perdas, e limitando as descidas do S&P500.

O índice industrial Dow Jones desceu 0,50% para 25.317,41 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq somou 0,26% para 7.468,629 pontos. Já o S&P500 desvalorizou 0,34% para 2.758,48 pontos.

As empresas do sector da energia registaram quedas em torno de 1%, penalizadas pela descida do petróleo e pelo alerta da Halliburton de que os resultados do quarto trimestre vão ficar abaixo do esperado.

As acções da empresa desceram 2,8%, enquanto a rival Schlumberger desvalorizou 2,84%.

O Dow Jones oscilou entre ganhos e perdas durante grande parte da sessão, evidenciando a volatilidade das acções norte-americanas, numa altura em que tentam recuperar do recente sell-off.

As cotadas do sector financeiro caíram 1,7%, em mais uma sessão de subidas nos juros da dívida dos Estados Unidos.

No sector da tecnologia, pelo contrário, a tónica foi positiva. A Microsoft valorizou 0,89% para 109,63 dólares, enquanto a Intel ganhou 2,30% para 45,01 dólares, depois de o Nomura ter revisto em alta a avaliação para as acções.

A Amazon e a Alphabet, que apresentam resultados esta semana, também valorizaram, enquanto o Facebook e a Apple, que divulgam as suas contas na próxima semana, registaram ganhos em torno de 0,5%.