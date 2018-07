Banca e tecnologia dão fôlego a Wall Street. Mas pouco

O Dow Jones fechou hoje a ceder 0,06% para 25.044,29 pontos, ao passo que o índice tecnológico Nasdaq Composite somou 0,28%, a valer 7.841,87 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 ganhou 0,18% para se estabelecer nos 2.806,98 pontos.

Termina assim mais um dia morno em Wall Street. Tanto a descida do Dow como as subidas do S&P 500 e do Nasdaq foram tímidas, numa altura em que os investidores receiam o impacto – nas contas das empresas norte-americanas – das tarifas aduaneiras que Washington e Pequim impuseram de parte a parte.

As cotadas do outro lado do Atlântico continuam a divulgar os seus resultados trimestrais e as que dependem da China para boa parte das suas receitas têm vindo a decepcionar o mercado.

Foi o caso da General Electric, Honeywell International e Stanley Black & Decker, que se depararam com um aumento dos custos devido às tarifas que já estão em vigor.

Hoje, os títulos da banca e da tecnologia ganharam terreno, permitindo manter Wall Street à tona, mas por pouco. O sector financeiro avançou 1,4% depois de os juros das obrigações a 10 anos dos EUA terem subido, numa altura em que se espera que a Reserva Federal continue a aumentar a taxa de juro directora – apesar das críticas de Donald Trump.

Os investidores aguardavam o fecho da sessão para conhecerem as contas da Alphabet – dona da Google – relativas ao período de Abril a Junho.

A Alphabet comunicou ao regulador norte-americano do mercado de capitais (SEC – Securities and Exchange Commission) que iria contabilizar já nas contas do segundo trimestre a multa de 4,34 mil milhões de euros (5,07 mil milhões de dólares) que a Comissão Europeia lhe impôs no âmbito do abuso de posição dominante do seu sistema operativo para telemóveis Android.

Apesar de a empresa ter dito que vai recorrer, decidiu já integrar nas suas contas esta multa – que entra como item extraordinário. Assim, a Alphabet irá deduzir aos seus lucros [que o mercado estima em 6,72 mil milhões de dólares] o valor de 5,07 mil milhões de dólares.