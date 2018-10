Banca e tecnologias sustentam Wall Street depois de dois dias de fortes quedas

As bolsas norte-americanas encerraram em alta, com o sector financeiro a animar, num dia em que os resultados de três grandes bancos trouxeram algum optimismo após várias sessões de sentimento negativo. Também as tecnologias ajudaram.

Após várias sessões de queda, com especial incidência na quarta e quinta-feira, os mercados accionistas do outro lado do Atlântico conseguiram recuperar fôlego esta sexta-feira.





O índice industrial Dow Jones fechou somar 1,32% para 25.382,58 pontos, depois de ter mergulhado mais de 1.300 pontos nas duas sessões anteriores – tendo, por isso, registado a terceira semana consecutiva de perdas.

Por sua vez, o Standard & Poor’s 500 avançou 1,41% para 2.766,92 pontos, após seis sessões consecutivas no vermelho – a mais longa série de descidas desde Novembro de 2016, quando Donald Trump foi eleito presidente dos EUA.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 2,29% para 7.496,89 pontos, depois de ter perdido mais de 6% na quarta e na quinta-feira.

O sector financeiro esteve a ajudar ao sentimento positivo de hoje, uma vez que os bancos norte-americanos mostram que estão a usufruir dos benefícios do crescimento da economia dos EUA. Isto porque hoje três dos maiores bancos do país reportaram aumentos de dois dígitos nos seus lucros.

Na abertura da jornada, o JPMorgan Chase subiu mais de 1% e ajudou ao optimismo dos investidores neste dia de arranque da divulgação de resultados trimestrais da banca norte-americana, mas acabou por ceder terreno no fecho.

O banco reportou um aumento de perto de 25% nos lucros do terceiro trimestre, à conta da subida das taxas de juro e do aumento da concessão de crédito – o que compensou a debilidade das receitas provenientes da negociação de obrigações. Mas foi esta debilidade das receitas que depois pesou na negociação em bolsa, com o JPMorgan a ceder 0,98%.



No entanto, a categoria da banca registou uma subida agregada com a ajuda da boa performance de outros pesos-pesados.

Já o Citigroup avançou 2,14% depois de também anunciar que os seus lucros ficaram acima das expectativas, ao subirem 12%, sobretudo devido aos bons resultados no mercado da dívida e na banca comercial no México.

Por sua vez, o Wells Fargo somou 1,34%. Apesar de as suas contas trimestrais terem ficado aquém das estimativas dos analistas, o aumento de 32% dos lucros animou os investidores. O banco citou a maior procura de crédito pessoal, de empréstimos para a compra de automóveis e para pequenas empresas, bem como o corte de custos, como os principais factores de impulso do resultado líquido.

Os investidores aguardavam com expectativa o arranque dos resultados da banca para terem um quadro mais claro sobre o impacto – nos seus lucros – que está a ter a guerra comercial entre os EUA e a China.





Também o sector tecnológico, que esta semana pressionou fortemente Wall Street, esteve hoje em alta e a contribuir para o bom desempenho bolsista nos EUA, com cotadas como a Apple e a Microsoft a dispararem mais de 4%.