Banca pressiona Wall Street com Powell a dar mais sinais de corte de juros

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram embaixa, com a perspetiva de corte de juros da Fed a pesar nos títulos da banca.

O Dow Jones encerrou a ceder 0,09% para 27.335,63 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,34% para 3.004,04 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,43%, para 8.222,80 pontos.

Os investidores continuam atentos aos resultados da banca norte-americana. Depois de ontem o Citigroup ter dado o pontapé de saída no reporte das contas trimestrais, hoje foi a vez de o Goldman Sachs e o JPMorgan fazerem o mesmo.

As receitas do Goldman caíram, o que ajudou a penalizar a negociação do outro lado do Atlântico, mas a descida da cotação foi sol de pouca dura: terminou o dia a somar 1,86% para 215,52 dólares por ação.

A contrabalançar um pouco esta tendência esteve o JPMorgan, cujos lucros superaram as estimativas. No entanto, a perspetiva de um corte de juros por parte da Fed acabou por pressionar também este banco, já que se trata de um setor que verá uma redução da margem financeira com uma descida da taxa diretora do banco central. Ainda assim, conseguiu encerrar a subir 1,10% para 115,12 dólares por ação.



Estas valorizações não foram, contudo, suficientes para arrebitar o setor financeiro no seu conjunto. Outros títulos pesaram na tendência, como foi o caso do Citigroup e do First Republic Bank.