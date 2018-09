Banca, Tesla e NAFTA pressionam Wall Street

O Dow Jones segue a ceder 0,15% para 26.401,38 pontos e o Standard & Poor’s 500 desliza 0,18% para 2.908,85 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite recua 0,16% para 8.028,82 pontos.

Os mercados accionistas do outro lado do Atlântico estão a ser penalizados sobretudo pelos títulos da banca neste último dia de negociação do terceiro trimestre devido aos receios em torno do orçamento de Itália.

O novo governo italiano propôs um orçamento para 2019 com um défice três vezes superior ao da meta do anterior Executivo, levando a um movimento de venda de acções de bancos italianos – já que detêm grandes carteiras de dívida soberana transalpina, o que os torna muito sensíveis ao risco político.

Por outro lado, as tensões comerciais voltam a pesar, mas desta vez não dizem respeito às relações EUA-China.

O presidente norte-americano, Donald Trump, tem tentado renegociar com o México e com o Canadá cláusulas mais favoráveis para os EUA no Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA). E já negociou um acordo com o México, cujos termos devem ser divulgados esta sexta-feira. Além disso, ameaçou deixar o Canadá de fora a menos que o país assine o novo acordo até domingo.

Também a Tesla segue a pressionar a negociação em Wall Street. A autoridade reguladora do mercado de capitais nos EUA intentou uma acção contra Elon Musk, CEO da Tesla, alegando fraude bolsista – o que levou as acções a caírem mais de 11% na negociação fora de horas, logo a seguir a esta notícia dada ontem à noite.

Hoje, as acções da fabricante de veículos eléctricos seguem com o mesmo ritmo de queda, a cederem 11,47% para 272,26 dólares.