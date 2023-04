Banco de Portugal avança com medidas para cobrir irregularidades da SIBS

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco de Portugal vai aplicar uma determinação à SIBS para que corrijam irregularidades, assegurando a independência entre o processamento dos pagamentos e a entidade de pagamento, o que traz problemas ao nível dos preços.



O banco central português já tinha emitido uma determinação que foi aceite e vai agora avançar agora com uma nova determinação para que a SIBS corrija problemas ao nível da ineroperabilidade do sistema e dos preços até ao final de 2024, segundo apurou o Negócios.



Isto porque se uma "fintech" entra no mercado português tem de fazer os pagamentos com a SIBS pagando duas vezes. O que vai acontecer é que a dona da rede Multibanco, que ainda se rege por standards proprietários, passará a ficar sujeita à legislação europeia dedicada aos cartões.



As novas medidas vão ter impacto sobretudo ao nível da contratualização dos serviços entre SIBS, comerciantes e os bancos, não tendo impacto praticamente nenhum para os consumidores e para os utilizadores.



Em consequência, as entidades vão ter que fazer alguns desenvolvimentos tecnológicos que permita às empresas aceder a eles para viabilizar o seu negócio.



O Banco de Portugal já tinha aplicado uma determinação no ano passado para que a SIBS corrigisse problemas ao nível de pagamentos ao Estado, de serviços e transferências em caixas automáticas.