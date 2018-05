Banco de Portugal avisa: site PT Serviço não pode conceder crédito

O Banco de Portugal (BdP) alerta que "os serviços de financiamento" disponíveis no site PT Serviço "não pertencem a qualquer entidade que se encontre habilitada a exercer, em Portugal, a actividade de concessão de crédito ou qualquer outra actividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal", lê-se no aviso publicado pelo regulador.





O banco central explica que a concessão de crédito "está reservada às entidades habilitadas a exercê-la", presentes numa lista disponível no site do BdP.





O PT Serviço divide os seus serviços em ICO (oferta inicial de moeda, equivalente a uma oferta pública inicial no mundo das moedas digitais), Altcoins, Bitcointalk e Cointoken, que remetem na sua maioria para os mesmos domínios. Um deles, o MoneyToken, "oferece empréstimos" e "serviços descentralizados de câmbio", introduz o site em questão, que se assume como "um ecossistema financeiro baseado em blockchain".