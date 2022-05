Banco de Portugal: Moeda chinesa compensa recuo nos juros da dívida

Apesar de os retornos com a dívida pública terem recuado, o Banco de Portugal conseguiu lucros acima do esperado com a ajuda da gestão de moeda estrangeira, nomeadamente a venda de renminbi.

Banco de Portugal: Moeda chinesa compensa recuo nos juros da dívida









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Banco de Portugal: Moeda chinesa compensa recuo nos juros da dívida O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar